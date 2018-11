Jede vierte Frau geht ans Handy des Freundes

Das Handy des Partner ist für viele kein Tabu. © iStock

Hat er heimlich mit einer Frau auf Facebook geschrieben und warum war er gestern am frühen Morgen immer noch online? In einer Beziehung braucht es viel Vetrauen. In Zeiten von Smartphones wollen viele Frauen aber lieber Kontrolle und schauen deshalb heimlich auf des Freundes Bildschirm.