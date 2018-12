Jeff Bridges wird bei Golden Globes geehrt

"Wow - was für eine Ehre". So cool hat US-Schauspieler Jeff Bridges die anstehende Ehrung für sein Lebenswerk an den Golden Globe Awards auf Twitter kommentiert. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/JORDAN STRAUSS

US-Schauspieler Jeff Bridges wird bei den Golden Globe Awards für sein Lebenswerk geehrt. Bridges soll bei der Verleihung am 6. Januar in Los Angeles den Cecil B. DeMille Award erhalten, wie der Verband der Auslandspresse am Montag mitteilte.