«Jemand hat es wohl auf uns abgesehen»

«Es scheint, als ob es jemand auf uns abgesehen hätte». Roman Eggenberger, Präsident der Henauer Fasnachtsclique «Sonnentaler Zugvögel» ist sauer. Vom Sonntag, 3. März auf Montag, 4. März sind Unbekannte in den Fasnachtswagen der Clique eingebrochen, haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen und Getränke, Werkzeuge und einen Mischpult geklaut. Der Schaden beläuft sich auf gut 1000 Franken. Was Eggenberger besonders wütend macht: nicht zum ersten mal haben Vandalen die Fasnachtsclique heimgesucht. Bereits eine Woche zuvor ist in den Wagen eingebrochen worden und auch schon im vergangenen Jahr ist dasselbe passiert.

«Es ist einfach nur Schade»

Der Wagen sei jeweils abgeschlossen, die Türe sogar zugeschraubt, erklärt der Präsident der Fasnachtsclique. Der Wagen habe auf einem Privatareal gestanden. Nach dem ersten Einbruch vor zwei Wochen hat die Clique, den Wagen in einer Fabrikhalle eingestellt. Da sich diese aber noch im Bau befindet, konnten sich die Vandalen Zugang zu dieser verschaffen, und erneut in den Wagen einbrechen. «Es ist einfach nur Schade», sagt Eggenberger sichtlich enttäuscht.

Diebesgut zurückbringen oder Anzeige

«Gut möglich, dass es sich immer um die gleichen Täter handelt», sagt Eggenberger, Auch wenn er sich nicht vorstellen könne, wieso jemand immer wieder gezielt den Fasnachtswagen der «Sonnentaler Zugvögel» heimsuchen würde. Er hofft nun, dass sich der, oder die Täter bei der Clique stellt, oder aber zumindest die gestohlenen Sachen retourniert. Die Clique würde in dem Fall auf eine Anzeige verzichten. «Das wäre mir die liebste Lösung», sagt Eggenberger. «Sollten wir aber, selbst herausfinden, wer in unseren Wagen eingebrochen ist, oder hören gar nichts, schalte ich die Polizei ein».

Es gibt auch nächstes Jahr einen Wagen

Was Eggenberger Sorgen bereitet ist, wie weitere Einbrüche in Zukunft verhindert werden können. «Wir überlegen uns in Zukunft eine Überwachungskamera zu installieren, oder den Wagen in einer abschliessbaren Halle einzustellen». Eine solche zu finden sei jedoch nicht einfach, wie Eggenberger sagt. Was aber ausser Frage stehe: «Wir bauen auch für die Fasnacht nächstes Jahr wieder einen Wagen».

(mas)