Jemen-Friedensgespräche für Anfang Dezember in Schweden geplant

Der Uno-Sondergesandte Martin Griffiths hat am Mittwoch in der von den Rebellen kontrollierten jemenitischen Hauptstadt Sanaa mit Vertretern der Aufständischen über ihre Teilnahme an den Gesprächen in Stockholm gesprochen. © KEYSTONE/EPA/YAHYA ARHAB

Zur Beendigung des Krieges im Jemen finden nach Angaben von US-Verteidigungsminister Jim Mattis Anfang Dezember Friedensgespräche in Schweden statt. Mattis sagte am Mittwoch, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate seien «vollständig an Bord».