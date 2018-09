Jesko Raffin kehrt temporär in die Moto2 zurück und hofft auf weitere Gelegenheiten © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Jesko Raffin kehrt zumindest für ein Moto2-Rennen in die Strassen-WM zurück. Der 22-jährige Zürcher bestreitet am Wochenende den Grand Prix von San Marino für sein ehemaliges Team Stop and Go.