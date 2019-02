Jetzt dürfen auch Einheimische auf Chilbi

Akash Ambani und Shloka Mehta (beide 28) läuten ihr Hochzeitsfest dort ein, wo sie sich verliebt haben: in St.Moritz. Sie haben den Bündner Nobelskiort in den vergangenen Tag noch ein Stück pompöser gemacht. So gab es auch eine Chilbi, die zunächst nur für die rund 850 geladenen Gäste geöffnet war. Ab Montagabend durften schliesslich auch Einheimische und Touristen mitfeiern.

Gratis-Essen für alle

Während zuerst nur 250 Besucherinnen und Besucher für den Abschluss der Bachelorparty vorgesehen waren, durften am Ende doch alle kommen – und sogar gratis essen und trinken. Auch Komiker Claudio Zuccolini liess sich die Sause nicht entgehen.

Offiziell war die indische Bachelorparty in St.Moritz am Montagabend vorbei. Die US-Musiker The Chainsmokers haben allerdings in ihren Instagram Storys angekündigt, für «etwas Besonderes» nach St.Moritz zu reisen. Es ist zu erwarten, dass das Fest doch noch weitergeht.

Hochzeitsfest in Indien

Das Jawort geben sich Akash Ambani und Shloka Mehta am 9. März im indischen Mumbai. Der Sohn des reichsten Mannes Asiens, Petrochemie-Unternehmer Mukesh Ambani, und die Tochter des Diamantunternehmers Russell Mehta sind bereits seit Schulzeiten zusammen (FM1Today berichtete).

(lag)