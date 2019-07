Laut eigenen Aussagen ist «Hanf Pur» «Europas erster purer CBD-Pre-Roll». Sie sehen aus wie Zigaretten, enthalten aber keinen Tabak und kein Nikotin. «Es handelt sich um eine Alternative für alle, die auf den Tabakkonsum verzichten und dennoch rauchen möchten», heisst es.

Der verwendete Hanf wird in der Schweiz angebaut und in Steinach zu Zigaretten produziert. Auf künstliche Zusatzstoffe wird verzichtet. Zu kaufen gibt es «Hanf Pur» schweizweit an mehreren Verkaufsstellen.

(red.)