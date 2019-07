Täter von Frankfurt in psychiatrischer Behandlung

Am Montagmorgen hat ein Mann einen Buben (8) und seine Mutter (40) vor einen einfahrenden ICE am Hauptbahnhof Frankfurt gestossen. Die Mutter konnte sich retten, das Kind starb. Kurze Zeit später konnte die Polizei den mutmasslichen Täter verhaften: Ein Eritreer, der seit 13 Jahren im Kanton Zürich wohnt. Der 40-Jährige war in psychiatrischer Behandlung und krankgeschrieben. Einen terroristischen Hintergrund schliesst die Polizei aus.

Wie die Kantonspolizei Zürich in der Medienkonferenz mitteilte, hatte der Mann am vergangenen Donnerstag seine Ehefrau und die drei Kleinkinder am Wohnort in Wädenswil ZH eingesperrt. Sie mussten von der Polizei befreit werden. Zudem bedrohte der Mann eine Nachbarin und würgte sie. Der Gewaltausbruch kam für die Betroffenen überraschend. Sie hätten ihn noch nie so erlebt, sagten sie den Sicherheitskräften.

(SDA/red.)