Jetzt kommt das Bier zum Abnehmen

Gesundes Leben, Fitness treiben und Abnehmen liegt im Trend. Alkohol passt nicht dazu. Schützengarten bringt aber ein Low-Carb-Bier auf den Markt. «Bier hat jetzt schon weniger Kohlenhydrate als zum Beispiel Milch», sagt Reto Preisig, Vorsitzender der Schützengarten-Geschäftsleitung. Das neue Bier, das im Januar auf den Markt kommt, hat 65 Prozent weniger Kohlenhydrate als ein Standard-Lagerbier.

Nur mit Biertrinken kann man dem Weihnachtsspeck natürlich nicht vorbeugen. «Beim Abnehmen geht es um den Gesamthaushalt der Kohlenhydrate, die man aufnimmt. Vielleicht kann man ein feines Bier trinken und dazu etwas weniger essen», sagt Preisig. Obwohl das «gesunde» Bier weniger Kohlenhydrate hat – ohne Alkohol kommt es nicht aus. Das Lagerbier hat 4,5 Volumenprozent.

Warmer Sommer und Fussball-WM halfen

Im kommenden Jahr feiert Schützengarten das 240 Jahr-Jubiläum. Sie ist die älteste Schweizer Brauerei. Um das zu feiern, gibt es verschiedene Events und ein eigenes Bier. Das Jubiläumsbier «Sud 1779», das dem Bierstil Old Style Wit zugeordnet wird, verwendet ein Hefestamm, der nachweislich aus einem alten Lagerkeller der Brauerei Schützengarten stammt. Dazu kommen die Gewürze Koriander, Orangenschalen und Piment, die dem Getränk hinzugefügt werden.

Das Braujahr, das jeweils vom 1. Oktober bis zum 30 September dauert, war für Schützengarten erfolgreich. «Wir konnten den Markenbier-Absatz um 2,3 Prozent steigern», sagt Preisig. Das ist mehr als der Schweizer Durchschnitt, der ein Plus von 1,8 Prozent verzeichnet, wie der Schweizer Brauerei-Verband gleichentags bekanntgab. Die Gründe für die Steigerung würden an den Wetterbedingungen im Rekordsommer 2018 liegen, erklärt Preisig. Dazu komme die Fussball-WM.

Mehr als ein Liter pro Woche

Der gesamte Getränkeverkauf, wo auch Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und Wein dazugehören, konnte Schützengarten gar um 4,1 Prozent steigern. Das die alkoholfreien Getränke dem Bier den Rang ablaufen, glaubt Preisig nicht. «Wenn aber das Wetter sehr warm ist, steigt die Nachfrage nach alkoholfreien Produkten.»

Insgesamt wurden in der Schweiz über 4,5 Millionen Hektoliter Bier getrunken. Das heisst 55 Liter pro Kopf, was mehr als einem Liter pro Woche entspricht. Zugelegt haben schweizweit die Spezialbiere, die einen Anteil von 18 Prozent am Gesamtkonsum ausmachen. Das Lagerbier bleibt mit 80 Prozent am beliebtesten. Bei Schützengarten sieht die Situation ähnlich aus. «Bei uns macht das Lagerbier aber nur 60 Prozent aus», sagt Preisig.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde massiv weniger Bier aus dem Ausland in die Schweiz importiert. Der Rückgang beträgt 4,6 Prozent. «Viele Biere werden mittlerweile in der Schweiz produziert und zählen deshalb nicht mehr zu den Importen», erklärt Preisig.

Bier wird teurer

Der heisse Sommer hat aber auch Schattenseiten für die Bierbrauer. So fehlen der Brauerei Locher wegen des Rekordsommers Einweg-Bierflaschen (FM1Today berichtete). Und die Bauern hatten weniger Ernteertrag von Hopfen und Gersten wegen der Dürre im Sommer. Angst vor einem Bierengpass muss man zwar nicht haben, wie Preisig versichert. «Wir disponieren unsere Ernte langfristig und haben eine gute Bevorratung.» Dennoch spüren die Konsumenten den Sommer im Geldbeutel. «Im September haben wir unsere Kunden informiert, dass wir ab Anfangs Jahr unsere Preise erhöhen», sagt Preisig.