Jetzt spricht die Kita zum Kindsmissbrauch

Ein Mitarbeiter der Kindertagesstätte Fiorino in St.Gallen soll Kinder sexuell missbraucht haben. Dies im privaten Rahmen und während seiner beruflichen Tätigkeit. Ausserdem soll er kinderpornografisches Material hergestellt haben.

Laut Staatsanwaltschaft besteht der dringende Verdacht, dass der 33-jährige Schweizer an zwei Buben sexuelle Handlungen vorgenommen hat, die Kinder waren damals weniger als zwei Jahre alt. Videos davon soll er ins Darknet gestellt haben. Auch «sexuell motivierte Fotos» habe der Mann gemacht und verbreitet.

Die Leitung der Kita hat zu einer Medienkonferenz eingeladen. Die Situation sei extrem schwierig, «wir haben die Eltern mit einem Brief über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft informiert». Am Donnerstagmorgen stand Fiorino-Verwaltungsratspräsident Jacques Hefti den Eltern Red und Antwort. Der Verein Fiorino Kinderkrippen führt in St.Gallen und Umgebung sieben Kitas.

(SDA/red.)