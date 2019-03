Jetzt spricht Federer zu den Bauplänen

Roger Federer zieht an den Zürichsee nach Rapperswil. Das sagten anfangs Woche zwei Experten gegenüber der «Linth Zeitung» (FM1Today berichtete). Der Tennisstar mit Rheintaler Wurzeln soll in Rapperswil-Jona eine Parzelle mit direktem Anstoss an den Zürichsee gekauft haben.

Zwischen 40 bis 50 Millionen Franken hätten die 16’000 Quadratmeter gekostet, ein Architektenteam aus New York und Südafrika sei dabei, ein Traumhaus – selbstverständlich inklusive Tennisplatz – zu entwerfen. Die Stadt hat dem Projekt bereits zugestimmt.

«Ich wohne gerne in der Schweiz»

Tamedia hat Roger Federer in Miami auf das Bauprojekt angesprochen, wie die «Zürichsee Zeitung» berichtet. Federer selbst will die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren. Er sagt: «Logischerweise will ich nicht darüber reden. Was ich aber sagen kann: Ich wohne für das Leben gerne in der Schweiz. Das ist bekannt.»

Der Schweizer Tennisstar meint weiter: «Ich gebe generell nicht gerne Auskunft über solche Sachen. Es ist auch sehr wichtig für Mirka und die Familie, dass wir das Richtige machen.» Dass Federer mit der Region verbunden ist, ist bekannt. Vor der Rasensaison soll er regelmässig in der Nachbargemeinde Hombrechtikon trainiert haben, sein Freund, der zweitreichste Schweizer Jorge Paulo Lemann hat dort ein Anwesen.

Grundstücke in Valbella und Herrliberg

2015 zügelte Roger Federer mit seiner Familie von Wollerau im Kanton Schwyz in die Bündner Ortschaft Valbella. Seit fast acht Jahren besitzt Federer auch ein Grundstück in Herrliberg an der Zürcher Goldküste – konkrete Baupläne hatte er hier aber bislang nicht.

(red.)