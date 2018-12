Jetzt wird’s romantisch 🌠

Holt in den nĂ€chsten Tagen die Kuscheldecke hervor, fĂŒllt GlĂŒhwein in eine Thermoskanne, setzt euch auf einen HĂŒgel und die Weihnachtszeit erreicht den Kitsch-Höhepunkt. UnzĂ€hlige Sternschnuppen werden in den nĂ€chsten Tagen am Nachthimmel zu sehen sein. «Es wird vermutlich die sternschnuppenreichste Zeit dieses Jahres. Man rechnet mit bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde», sagt Christian Wernli, PrĂ€sident der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft.

Zwillings-Sternschnuppen

Diesen Dezember ziehen die Geminiden ĂŒber den Himmel. Sie werden so genannt, da sie aus dem Sternbild der Zwillinge kommen. Die Geminiden sind besonders eindrucksvoll, weil sie viele helle, gelb-weiss leuchtende Meteore hervorbringen. «Ganz genau kann man jedoch nicht sagen, wo sie vorbei ziehen. Vermutlich wird sowieso der ganze Himmel voll sein», sagt Wernli. Die grösste Sternschnuppendichte werde am Freitagmorgen, 14. Dezember, um 7 Uhr und in der darauf folgenden Nacht erwartet.

Hier siehst du sie am besten

Wer die Sternschnuppen auf keinen Fall verpassen will, soll am besten so weit wie möglich in die Höhe. In den BĂŒndner und den Glarner Bergen werden die kommenden NĂ€chte klar, sowie teilweise auch im Churer Rheintal und im Sarganserland. Im Flachland wird Hochnebel erwartet, was die Sicht auf die Sternschnuppen trĂŒben könnte.

Die Sternschnuppenpracht kannst du auch vom BĂŒrostuhl oder dem Bett aus beobachten. Die Sternwarte Mirasteilas in Falera streamt den Blick in die Sterne live auf ihrem Youtube-Kanal.

(rhy)