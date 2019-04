Jil Teichmann nach zwei Matchbällen ausgeschieden

Jil Teichmann zeigt in Lugano ihren Kampfgeist © Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Am WTA-Turnier in Lugano scheidet die Schweizerin Jil Teichmann in der 1. Runde auf ärgerliche Art aus. Die 21-jährige Weltnummer 152 unterliegt der Russin Veronika Kudermetowa 2:6, 6:4, 6:7 (2:7).