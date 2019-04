Joey Heindle – Du & ich

Der ehemalige Dschungelkönig Joey Heindle ist wieder verliebt. Der der 25-Jährige hatte im Mai 2017 geheiratet – sich aber bereits im August 2018 wieder von Justine Dippl getrennt. Der fünftplatzierte bei DSDS 2012 ist seit einigen Monaten mit der zwei Jahre älteren Schweizer Eiskunstläuferin Ramona “Mona” Elsener zusammen. Die beiden hatten sich im letzten Jahr bei einem Event kennen und waren sich in der Folge sich mehrfach begegnet. Wir alle kennen diese Momente, in denen einem jemand begegnet, von dem man sich spontan angezogen fühlt, und hofft, dass dieser Jemand diese Emotionen bemerkt und auch erwidert. «Du & Ich» ist sicherlich auch eine Liebeserklärung an seinen Schatz.

Der Titel ist von Jürgen Wendling zeitgemäß produziert und besticht durch aktuelle Sounds und eine eingängige Hookline.

Wieder einmal sind Interpretation, Melodie, Rhythmus und Text perfekt aufeinander abgestimmt. „Du & Ich“ trifft den Zeitgeist und unterstreicht Joey’s Stärke der Authentizität. In dem Lovesong wird die Sehnsucht nach Gefühl und der Glaube an die perfekte Liebe vermittelt , denn manchmal braucht es im Leben mehr als Blicke. Manchmal braucht es auch Worte.

„ Du & Ich“ – zwei Seelen, die zusammengehör’n.“

Authentisch, gefühlvoll, leidenschaftlich! (soundstudiosaar / ntv.de / red)