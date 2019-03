Allein auf weiter Flur: Therese Johaug gewann im dritten WM-Distanzrennen zum dritten Mal © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Therese Johaug gewinnt an der WM in Seefeld wie erwartet auch über 30 km in der Skating-Technik überlegen. Nathalie von Siebenthal zeigt ihr bestes Rennen der Saison.