Johnny Depp kommt nach Zürich

Stargast am diesjährigen Zurich Film Festival: Hollywood-Star und Rockmusiker Johnny Depp. (Archivbild) © Keystone/EPA/NEIL HALL

Das 14. Zurich Film Festival (ZFF) hat den Namen eines weiteren Stargasts enthüllt: US-Schauspieler und Musiker Johnny Depp wird seinen neuen Film «Richard Says Goodbye» in Zürich persönlich vorstellen – als Weltpremiere und in Begleitung von Regisseur Wayne Roberts.