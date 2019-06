Johnson bei Tory-Wahl klar vorn

Boris Johnson dürfte zufrieden sein: Er liegt auch nach der vierten Auswahlrunde im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May vorn. © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May liegt der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson auch in der vierten und vorletzten Auswahlrunde vorn. Der frühere Aussenminister vereinigte am Donnerstag 157 Stimmen auf sich.