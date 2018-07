Johnson-Preis geht an Ralf Rothmann

Der deutsche Schriftsteller Ralf Rothmann - hier 2006 bei der Entgegennahme des Max-Frisch-Preises der Stadt Zürich - erhält dieses Jahr den mit 20'000 Franken dotierten Uwe-Johnson-Preis. © Keystone/EDDY RISCH

Der in Berlin lebende Schriftsteller Ralf Rothmann erhält den Uwe-Johnson-Preis 2018 für sein Buch «Der Gott jenes Sommers». Die mit 20’000 Euro dotierte Auszeichnung soll im September in Berlin übergeben werden, teilten die Stifter des Preises am Freitag mit.