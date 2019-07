Johnson würde im Fall von Brexit-Verschiebung nicht zurücktreten

Journalisten verfolgen die Debatte zwischen Boris Johnson (links auf dem Grossbildschirm) und Widersacher Jeremy Hunt. © KEYSTONE/AP PA/STEFAN ROUSSEAU

Boris Johnson will im Falle eines Erfolgs bei einer innerparteilichen Abstimmung als britischer Premierminister nicht zurücktreten, wenn er sein Versprechen auf einen EU-Austritt am 31. Oktober nicht einlösen kann.Das machte Johnson am Dienstag klar.