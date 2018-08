Jolanda Neff ist Europameisterin

© Keystone/Melanie Duchene

Jolanda Neff ist zum dritten Mal Europameisterin im Cross-Country. Die Weltmeisterin aus Thal im St.Galler Rheintal feierte an den European Championships in Glasgow einen beeindruckenden Solosieg mit mehr als zwei Minuten Vorsprung. Silber ging an die Französin Pauline Ferrand-Prévot, Bronze an die Belgerin Githa Michiels.