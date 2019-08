Jolanda Neff Zweite in Val di Sole

Vor den beiden Saison-Highlights, dem Heim-Weltcup in Lenzerheide vom kommenden Wochenende und der WM in Kanada Ende August, musste sich die Europameisterin in Italien nach starker Aufholjagd einzig der Französin Pauline Ferrand-Prévot im Sprint geschlagen geben.

Platz 3 ging an die Schwedin Jenny Rissveds, die zum ersten Mal nach ihrer zweijährigen Auszeit wieder auf dem Podest stand. Zweitbeste Schweizerin war Sina Frei als Elfte.

Obwohl Neff noch auf den ersten Weltcupsieg in dieser Saison wartet, sind ihre Chancen auf den neuerlichen Gewinn des Gesamtweltcups gestiegen. Weil die bisherige Leaderin und dreifache Saisonsiegerin Kate Courtney nicht über Platz 17 hinauskam, übernahm Neff erstmals in dieser Saison die Führung. Neff und Courtney werden den Gesamtsieg in den verbleibenden Rennen in Lenzerheide und Snowshoe unter sich ausmachen.

