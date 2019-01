Josef Ferstl triumphiert in Kitzbühel – wie einst der Papa

Josef Ferstl kann es selber kaum glauben - Sieger in Kitzbühel © KEYSTONE/APA/APA/HERBERT NEUBAUER

Mit einer Überraschung endet der Weltcup-Super-G in Kitzbühel. Der Deutsche Josef Ferstl gewinnt wie einst sein gleichnamiger Vater am Hahnenkamm.Ferstl senior hatte 1978 und 1979 in Kitzbühel zwei Abfahrtssiege gefeiert. Den Super-G gab es damals noch nicht.