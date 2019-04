Josi und Weber erhalten Freigabe für WM

Vor allem Josi (28), Captain der Predators und einer der besten Abwehrspieler der NHL, ist eine enorme Verstärkung für das Schweizer Team. Er war eine der treibenden Kräfte bei den beiden WM-Silbermedaillen 2013 und vor einem Jahr.

Weber (30) gehörte bei den Olympischen Spielen 2014 und den Weltmeisterschaften 2014 und 2016 zum Schweizer Team. Zusammen bringen die beiden Berner die Erfahrung von über 1100 Spielen in der NHL aus Eis.

Wann Josi und Weber zur Mannschaft stossen, ist noch nicht bekannt. Bei den letzten beiden Vorbereitungsspielen am 3. und 4. Mai gegen Lettland dürften sie aber auf jeden Fall dabei sein. Die WM beginnt für die Schweiz mit dem ersten Gruppenspiel am 11. Mai in Bratislava gegen Italien. Nashville schied in den NHL-Playoffs in der 1. Runde aus.

(SDA)