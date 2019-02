Juan Martin Del Potro kämpft wieder einmal mit gesundheitlichen Problemen © KEYSTONE/FR103966 AP/JASON DECROW

Juan Martin Del Potro wird seinen Titel am Masters-1000-Turnier in Indian Wells nicht verteidigen können. Der Argentinier muss wegen einer Knieverletzung auf die Teilnahme verzichten.Vor einem Jahr hatte Del Potro im Final in Südkalifornien Roger Federer bezwungen. Vom Start an dem am 6.