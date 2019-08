Jubiläum mit 3000 Torten gefeiert

Das OK Churer Fest und die Stadtpolizei Chur blicken auf ein friedliches Jubiläumsfest zurück. © zVg

Rund 95‘000 Menschen haben am Wochenende das 30-jährige Jubiläum in Chur gefeiert. Bis auf ein paar Alkoholisierte, die sich leicht verletzt haben, war das Fest in der Alpenstadt friedlich.