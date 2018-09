Golden Icon Award für Judi Dench

Judi Dench erhält am 14. Zurich Film Festival für ihre Lebensleistung den Golden Icon Award. © Keystone/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

Das Zurich Film Festival (ZFF) verleiht seinen diesjährigen Golden Icon Award an Judi Dench. Die 83-jährige britische Schauspielerin erhält die Auszeichnung für ihre Lebensleistung an einer Galavorstellung am 3. Oktober, wie das ZFF am Montag mitteilte.