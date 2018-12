Jugendherberge Romanshorn steigt auf

Im Rucksack durch die Schweiz zu reisen macht Spass. Neue Orte kennenlernen, wandern gehen und am See die Seele baumeln lassen. Oder gleich den ganzen See mit dem Fahrrad umrunden.

Das Youth Hostel in Romanshorn, das der Stadt gehört, beherbergt diese Reisenden. Isabelle und Adrian Koch haben soeben die fünfte Saison erfolgreich abgeschlossen. Nun dürfen sie über eine Auszeichnung freuen. Die Jugendherberge wurde von «hotelleriesuisse» als Swiss Lodge klassifiziert und wird nun in der Kategorie «Classic» statt «Simple» geführt. Swiss Lodge ist die Basiskategorie für Klein- und Mittelbetriebe. Gäste wissen damit, dass sie eine bestimmte Qualität an Service, Ausstattung und Infrastruktur erwarten können.

«Wir können stärker auftreten»

Das Ehepaar Koch freut sich sehr darüber. Sie hätten ihren Betrieb nie als simpel wahrgenommen, deshalb passe «Classic» besser. «Damit können wir stärker auftreten – einerseits in der Werbung, anderseits können wir bei Marketingmassnahmen von Schweiz Tourismus mitwirken», sagt Isabelle Koch, Betriebsleiterin des Youth Hostels Romanshorn.

Auszeichnungen für Nachhaltigkeit

Doch das ist nicht die einzige Freude für das Ehepaar Koch. Das Hostel wurde zudem in zwei Spezialkategorien ausgezeichnet. «Green Living» und «Sustainable Living». Diese Auszeichnungen werden an Häuser verliehen, die besonders anspruchsvolle Standards in der Nachhaltigkeit umsetzen und sich nachweislich im Umweltbereich engagieren.

Eco-Labels bei Reinigungsmitteln, die Vermeidung von Food Waste und Produkte aus der Region tragen dazu bei, diese Auszeichnungen zu erhalten. «Der Energieverbrauch ist natürlich auch ein grosses Thema», sagt Koch.

Jahrelanges Engagement

Fredi Gmür, CEO der Schweizer Jugendherbergen, findet für das engagierte Betriebsleiterpaar nur lobende Worte: «Sie zeichnen sich aus durch ein jahrelanges Engagement. Das wurde jetzt belohnt.» Diese Worte rühren Isabelle Koch. «Es ist eine Bestätigung für unsere jahrelange Leistung. Es ist schön, solche Worte von jemandem zu hören, der die Branche kennt», sagt Koch.

Viel Erfahrung in der Gastronomie

Das Wichtigste für das Ehepaar ist die Gastfreundschaft. «Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei uns Zuhause fühlen und dass wir ihnen ein schönes Erlebnis bieten können», sagt Koch. Ein weiterer grosser Punkt sei natürlich die Sauberkeit, die stets gewährleistet sein müsse.

Kochs haben viel Erfahrung in der Gastronomie. Sie hat die Hotelfachschule absolviert, er ist gelernter Koch. «Ich denke, die gute Küche meines Mannes zeichnet uns auch aus», sagt Isabelle Koch.

Auch die Gäste freuen sich

«Wir haben uns nie etwas anderes vorstellen können und wollten einen gemeinsamen Betrieb. Da ich früher schon in einer Jugendherberge tätig war, lag es auf der Hand, das Youth Hostel zu führen», sagt Koch.

Gäste – egal ob Familien oder Alleinreisende – scheinen bei Kochs in Romanshorn gut aufgehoben zu sein. «Viele Gäste freuen sich, dass wir ausgezeichnet wurden und fanden schon zuvor, dass ein Aufstieg in der Kategorie mehr als fair wäre», sagt Koch.

(str)