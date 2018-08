Jugendliche kollabieren nach Verzehr von Drogen-Guetzlis

Die Polizei in Lörrach fand fünf Schweizer Teenager an, die unter Drogeneinfluss standen. Vier von ihnen landeten im Spital. (Symbolbild) © Keystone/AP dapd/WINFRIED ROTHERMEL

Fünf Schweizer Jugendliche sind am Dienstag im deutschen Lörrach wegen des Verzehrs von Hanfguetzlis kollabiert. Vier von ihnen landeten deswegen im Spital. Die Polizei wurde am frühen Nachmittag per Notruf alarmiert, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte.