Jugendliche stellen an Klimagipfel drei Kernforderungen

450 junge Aktivisten aus 38 Ländern nahmen am Klimagipfel in Lausanne teil. Zum Abschluss einigten sie sich auf drei Kernforderungen. © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Jugend-Klimagipfel «Smile For Future» hat zum Ende des fünftägigen Treffens am Freitag in Lausanne eine Abschlusserklärung verabschiedet. Die rund 450 Klimaaktivisten aus aller Welt einigten sich auf drei Kernforderungen.