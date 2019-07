Jugendliche werfen Molotow-Cocktail

Glück hatten die Bewohner der Pestalozzistrasse in Arbon. Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, warfen zwei Jugendliche einen Molotow-Cocktail auf die Strasse. Beschädigt wurde laut Augenzeuge Ismail Kaya nichts. Er postete das Video in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Arbon wenn…» und fragt «kennt/erkennt i.öper die chline möchtegern Hobbygangsters?».

Bei der Kantonspolizei Thurgau ist der Fall und das Video bekannt. Eine Anzeige ist aber bisher nicht eingegangen, sagt Mediensprecher Matthias Graf auf Anfrage von FM1Today. Ob es noch zu einer kommen wird, weiss er nicht. Die Möglichkeit bestehe auf jeden Fall. Glücklicherweise ist beim Vorfall weiter nichts passiert.

(Video: Facebook/Ismail Kaya)

(ham)