Julian David unterschreibt bei DA-Music

Der sympathische Mannheimer, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, war schon immer total musikverrückt und scheut keine noch so weiten Wege und Anstrengungen um seinen Traum leben zu dürfen. So überzeugt das Multitalent bei seinen lockeren Radiomoderationen genauso wie bei seinen vielzähligen TV- und Galaauftritten, Live Tourneen und als Schauspieler. Im Fokus steht jedoch für ihn ganz klar die Musik und so dürfen wir uns endlich in diesem Sommer auf ein neues Solo-Album von JULIAN DAVID freuen, der mit seinem neuen Produzententeam Alexs White & Alexander Strasser von den Rocketroomstudios.com ein Autoren- und Produzenten Team gefunden hat, das für die Topliga der nationalen und internationalen Stars wie Andrea Berg, Helene Fischer, DJ Bobo, Cascada u.v.m. tätig ist.

Bei der Vertragsunterzeichnung war auch der PALLAS GROUP Geschäftsführer Holger Neumann zugegen, der den Künstler und seinen Manager Kai Maser (HEIMAT 2050 Verlags GmbH, Hamburg) höchstpersönlich durch das Presswerk führte. „Ich brenne auf neue Songs, neue Begegnungen und neue Aufgaben», strahlt Julian David. (DA-Music)