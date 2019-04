Juncker: Europa muss man lieben

Jean-Claude Juncker spricht vor dem EU-Parlament in Strassburg - "Europa muss man lieben", sagte er. © Keystone/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich mit einer Liebeserklärung an Europa vom amtierenden EU-Parlament verabschiedet. «Europa muss man lieben», sagte Juncker am Mittwoch in Strassburg.