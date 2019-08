Jung-Parteien unterbrechen Rede von Blocher

Die Bundesfeier in Arbon sorgte im Vorhinein bereits für Gesprächsstoff. Seit die Stadt entschieden hatte, die Feier nicht mehr zu finanzieren, übernahm ein extra für die Bundesfeier gegründete Verein die Organisation. Dieser entschied sich, keine politischen Redner mehr eine Plattform zu bieten. Anstelle der Politiker sollen andere Persönlichkeiten auftreten. So trat die Schriftstellerin Andrea Gerster an der Bundesfeier 2018 auf, welche seit vergangenem Jahr im Jakob-Züllig-Park stattfindet.

Schon im Vorhinein gab es Ärger wegen der Bundesfeier

Die SVP Arbon schien diese neue Regelung nicht zu interessieren. Ohne Absprache mit den Organisatoren lud die SVP alt Bundesrat Christoph Blocher als Redner ein. Daraufhin zog sich der Verein komplett zurück und überliess der Partei die Organisation der Feier. Also nahm sich die SVP diesem Event an und stellte das Fest selbst auf die Beine. Alles schien zu laufen wie geplant als sich plötzlich fünf junge Männer und Frauen mit einem Transparent in der Hand vor den Rednerpult stellten. Dahinter ein verdutzter Christoph Blocher, der seine Rede deshalb kurz unterbrach.

«Wir haben auch eine politische Botschaft»

Dann geht alles schnell: Unsanft werden die fünf Transparenthalter von Festbesuchern vom Platz gezerrt. Einer der Protestanten fällt sogar hin, weil er so grob weg geschubst wird. Blocher reagierte um einiges ruhiger. «Lasst die doch einfach machen, das gehört eben auch dazu», sagt er, bevor er mit seiner Ansprache weitermacht. Vom Rednerpult vertrieben, formieren sich die fünf Frauen und Männer erneut etwas abseits vom Platz. Auf dem Plakat steht: «Dankbar, Schweizer*in zu sein aber nicht stolz.» Dahinter stecken die Juso Thurgau und die Jungen Grünen Thurgau. «Wir sind dankbar, Schweizerinnen und Schweizer zu sein aber nicht stolz auf unser Land. Letztens wurde beispielsweise bekannt, dass die Schweiz das Land ist, welches am meisten auf Kosten von anderen profitiert», sagt Simon Vogel, Präsident der Jungen Grünen Thurgau. Da mit seien unter anderem die Waffenexporte und die Umweltzerstörung durch Schweizer Rohstoffkonzerne gemeint.

Ein weiterer Grund für die Aktion sei auch das Verhalten der SVP gewesen. «Wir finden es nicht korrekt, dass sich die SVP Arbon über Pläne der Organisatoren der Bundesfeier hinweg gesetzt hat. Deshalb wollten wir zeigen, dass auch andere Parteien eine politische Botschaft haben», sagt Vogel. Mit den Reaktionen auf den stillen Protest sind die beiden Jung-Parteien zufrieden. Es sei danach lange und rege diskutiert worden. Unsere Leute sind mit einem positiven Gefühl nach Hause gegangen, sagt Vogel.

SVP Arbon ist sauer

Ganz und gar nicht erfreut über die Aktion ist Konrad Brühwiler, Präsident der SVP Arbon und Organisator der Bundesfeier. «Das war respektlos und hinterhältig», sagt er. Es wäre absolut in Ordnung gewesen, wenn sie nicht die Rede von Herrn Blocher gestört hätten, sagt der Präsident weiter. Zu jedem anderen Moment hätte die SVP kein Problem mit der Aktion gehabt und man habe den Protestlern anschliessend ja erlaubt, etwas abseits ihr Transparent zu präsentieren. Abgesehen von dem Vorfall ist Brühwiler aber sehr zufrieden mit der Feier. Über 800 Gäste haben friedlich gemeinsam Geburtstag gefeiert.

