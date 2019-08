Junge Berufsleute verunfallen häufiger als ältere

Lehrlinge im Einsatz: Gefährlicher als die Arbeit ist für die jungen Berufsleute die Freizeit. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Jugendliche, die eine Lehre machen, verunfallen auf der Arbeit und in der Freizeit häufiger als ihre älteren Berufskollegen. Grund dafür seien eine höhere Risikobereitschaft und eine geringere Erfahrung, schreibt die Suva.Viele junge Menschen steigen in diesen Tagen in das Berufsleben ein.