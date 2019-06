Junge Männer brechen zehn Autos auf

Die Einbrüche in insgesamt zehn Autos, zwei Züge und in ein Gebäude wurden von den Jugendlichen in der Nacht auf Mittwoch, also vor knapp einer Woche, verübt.

Zwei Züge verwüstet

Der 13- und der 19-Jährige sind in der Nähe des Güterbahnhofs in zwei Züge der SBB eingebrochen. Dies führte zu einem Zugsausfall. Ob die Züge offen standen oder ob die Jugendlichen in die Züge eingebrochen sind, kann die Kantonspolizei Graubünden nicht sagen. Ausserdem sind sie in ein Betriebsgebäude eingebrochen.

Zehn Autos beschädigt

Weiter führte die jungen Männer ihre Verwüstungs-Tour in die Parkhäuser Quader und Stadtbaumgarten in der Stadt Chur. Dort brachen sie zehn Autos auf.

Gesamthaft erbeuteten die Jugendlichen einige hundert Franken, der entstandene Sachschaden beläuft sich hingegen auf mehrere zehntausend Franken. Ausserdem haben der 13- und der 19-Jährige gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen. Die beiden werden bei der Staatsanwaltschaft und der Jugendstaatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht.