Junger Mann verletzt in Trimbach Eltern und Bruder

Die Kantonspolizei Solothurn konnte den Täter am Bahnhof Olten festnehmen. (Archivbild) © Keystone/PETER SCHNEIDER

Am frühen Sonntagmorgen hat ein junger Mann in Trimbach im Kanton Solothurn seine Eltern und seinen Bruder angegriffen. Dabei wurden der Vater und Bruder mittelschwer und die Mutter schwer verletzt. Der Täter ist in Haft.