Junior Vogt glänzender Fünfter an der WM

Hervorragender 4. WM-Platz für das junge Schweizer Bobteam mit Michael Vogt, Alain Knuser, Simon Friedli und Sandro Michel © KEYSTONE/EPA/RICH LAM

Der erst 21-jährige Michael Vogt fährt an der WM im kanadischen Whistler mit dem Viererbob auf den glänzenden 5. Platz.Der Schwyzer, der erst in diesem Winter im Weltcup debütiert hatte und seine erste WM absolvierte, behielt auch am zweiten Tag die Nerven und machte sogar noch einen Platz gut.