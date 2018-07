Juniorin Küng verliert Wimbledonfinal

Nach der Niederlage setzte sich Leonie Küng, die sich selber als «extrem schlechte Verliererin» bezeichnet, kurz hin und vergoss ein paar Tränen. Sie hatte im Final nicht an die begeisternden Leistungen anknüpfen können, die sie als Qualifikantin in den Final gebracht hatten. Sie verpasste es damit, sich als dritte Schweizerin nach Martina Hingis 1994 und Belinda Bencic 2013 zur Juniorensiegerin in Wimbledon zu krönen.

Dafür gab es gute Gründe: Zum einen war sie auf dem sehr gut gefüllten Court 1 «extrem nervös», zum andern war sie nach zwei Partien mehr als ihre Gegnerin «im Kopf und in den Beinen etwas müde». Und schliesslich anerkannte die 17-jährige Schaffhauserin, dass die Gegnerin auch sehr gut gespielt habe.

«Zu viele Eigenfehler»

«Es hat nicht so viel gefehlt», befand sie dennoch. «Ich hatte definitiv ein paar Chancen, aber ich machte zu viele Eigenfehler.» Am Fazit nach den zwei Wochen in England änderte dies nichts. «Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe.» Und sie habe ja auch im Final durchaus auch «ein paar coole Punkte» gespielt. Als Lohn wird Küng nächste Woche in Gstaad – wohl am Dienstag – dank einer Wildcard erstmals bei einem WTA-Turnier am Start sein. Die Umstellung auf die Höhenlage und von Rasen- auf Sandplätze werde nicht einfach sein, weiss sie. «Aber ich habe mega Freude und bin dankbar für diese Chance, in der Schweiz zu spielen.» Anschliessend wird an der U18-EM in Klosters fast sicher Küngs letzter Auftritt bei den Juniorinnen folgen.

Bereits seit einigen Jahren tritt sie mehrheitlich bei Frauenturnieren der ITF an, weshalb ihr Juniorenranking auch zu tief für das Hauptfeld in Wimbledon war. Das US Open wird sie bestimmt auslassen, da gleichzeitig ein mit 60’000 Dollar dotiertes Turnier in Montreux stattfindet. Wimbledon hat sich für Küng aber auf jeden Fall gelohnt. Sie spielte sich in die Notizbücher der grossen Agenturen und dürfte da bei der Sponsorensuche schon bald Unterstützung erhalten. Bis jetzt erledigen ihre Eltern praktisch alle Aufgaben, der Vater als Autodidakt sogar das Training.

Teilnahme am Champions-Dinner

Auf einen Besuch des Finals mussten die Mutter und die jüngere Schwester aber verzichten. «Die kurzfristig buchbaren Flüge hätten 1400 Franken und mehr gekostet», erzählte Leonie Küng am Samstag. Dafür wird sie am Sonntagabend noch am traditionellen Champions-Dinner der Sieger und Finalisten teilnehmen.

