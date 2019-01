Justin Bieber hat da was am Auge

Sie taten eben das, was Verliebte manchmal so tun: Sänger Justin Bieber (24) und seine Frau Hailey (22) liessen sich Gerüchten nach im November ein Partner-Tattoo stechen. Sogar die neugierigsten Paparazzi fanden nicht heraus, was und wo sich die beiden ihre Liebe verewigen liessen. Doch jetzt hat Biebers Tätowierer Jon Boy ein Foto seines Kunden veröffentlicht. In geschwungener Schrift liess sich der Musiker «grace» (Deutsch: Anmut, Gnade) über dem rechten Auge stechen.

Stolz schreibt Jon Boy über die Begegnung mit dem Star. «Mir wird immer wieder bewusst, was meine Bestimmung ist, wenn ich mit Leuten wie dir zusammenarbeite. Menschen, die ihre Probleme, Ängste, Trauer, Erinnerungen und Triumphe mit mir teilen», schwärmt der Tätowierer.

Was sich Hailey stechen liess, ist bis jetzt noch nicht durchgesickert.

(rhy)