Justin Bieber will sich auf Gesundheit und Familie konzentrieren

Popstar Justin Bieber will sich in den kommenden Monaten vor allem um seine Gesundheit und seine Familie kümmern. Die Musik kommt nur an dritter Stelle. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/GIORGIO BENVENUTI

Der Popstar Justin Bieber will sich künftig in erster Linie auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren. «Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit», schrieb Bieber am Montag bei Instagram.