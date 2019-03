Justin liebt Selena immer noch

Mit einem Bild seiner Ehefrau Hailey (22) will Justin Bieber (25) eigentlich nur zeigen, wie glücklich er mit ihr ist. Er postete es am selben Tag auf Instagram, an dem er auch verkündet hatte, seiner Gesundheit und der Familie zuliebe eine Musikpause einzulegen (FM1Today berichtete).

Doch die Fans suchen mal wieder das Haar in die Suppe. Jemand kommentiert unter dem Bild: «Du bist SO nicht verliebt in Hailey! Du hast sie nur geheiratet, um Selena Gomez zurückzukriegen. Hailey schläft mit Männern wie Shawn Mendes, um ihre Bekanntheit zu steigern, und ist rassistisch.»

Bieber, der seinen Followern sonst selten antwortet, schreibt dazu: «Du bist unreif, wenn du einen Account besitzt, um meine Frau und mich zu beleidigen. Warum sollte ich jemandem mein ganzes Leben widmen, um meine Ex zurückzukriegen?»

Weiter kommentiert der Kanadier mit deutschen Wurzeln: «Ich habe Selena sehr geliebt und liebe sie immer noch. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber ich bin über beide Ohren in meine Frau verliebt.» Hailey sei das Beste, das ihm je passiert sei. Der Sänger und das Model sind seit 2018 verheiratet.

(lag)