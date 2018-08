Justiz: Mann aus US-Versteck trainierte Kinder für Schulattentate

In dieser Behausung in Amalia im US-Bundesstaat New Mexico griffen die Behörden elf verwahrloste Kinder auf. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Taos News/JESSE MOYA

Ein in einem heruntergekommenen Versteck im US-Bundesstaat New Mexico festgenommener Mann hat dort festgehaltene Kinder für Schiessereien an Schulen trainiert. Dieser Auffassung ist die Staatsanwaltschaft.