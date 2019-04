Juventus erleidet in Ferrara die zweite Saisonniederlage

Kleiner Frust bei Juventus: Paulo Dybala & Co. verlieren in Ferrara und sind noch nicht Meister © KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI

Juventus Turin muss sich noch etwas gedulden, bis der 35. Meistertitel in trockenen Tüchern ist. Der souveräne Leader verliert bei SPAL Ferrara 1:2. Dem Rekordmeister fehlt weiterhin ein Punkt.Der achte Titel in Folge ist nur aufgeschoben. Bereits am Sonntag könnte er Tatsache werden.