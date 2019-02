Juve gewinnt gegen Bologna

Der noch immer ungeschlagene Titelverteidiger Juventus Turin hangelte sich beim Tabellen-Drittletzten Bologna zu einem wenig berauschenden Auswärtssieg. Es war schon der zehnte Erfolg in dieser Saison in der Serie A mit bloss einem Tor Differenz. Das reicht aber trotzdem zu einem komfortablen Vorsprung von derzeit 16 Punkten auf den ersten Verfolger Napoli.

Der Argentinier Paulo Dybala schoss in Bologna das entscheidende Tor nach etwas mehr als einer Stunde nach Vorarbeit des Franzosen Blaise Matuidi. Dybala war nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Der Stürmer ist damit für einmal aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo und Mario Mandzukic getreten. Es war erst das vierte Saisontor von Dybala, der zudem auswärts erstmals seit dem 7. April 2018 wieder traf.

Bologna bezog im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Sinisa Mihajlovic die zweite Niederlage. Doch wie am vergangenen Montag im Auswärtsspiel gegen die AS Roma zeigte der Aussenseiter eine gute Leistung. Dennoch: Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz (Empoli) beträgt noch immer drei Punkte. Blerim Dzemaili kam nicht zum Einsatz. Der Schweizer stand vor etwas mehr als zwei Monaten letztmals in der Startformation.

Bologna – Juventus Turin 0:1 (0:1). – 28’934 Zuschauer. – Tor: 69. Dybala 0:1. – Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Weitere Spiele vom Sonntag: Chievo Verona – Genoa 0:0. Sassuolo – SPAL Ferrara 1:1. Sampdoria Genua – Cagliari 1:0. – 18.00 Uhr: Parma – Napoli. – 20.30 Uhr: Fiorentina – Inter Mailand.

1. Juventus Turin 25/69 (53:15). 2. Napoli 24/53 (42:18). 3. Inter Mailand 24/46 (34:17). 4. AC Milan 25/45 (38:22). 5. AS Roma 25/44 (49:33). 6. Lazio Rom 24/38 (33:27). 7. Torino 25/38 (30:22). 8. Atalanta Bergamo 25/38 (51:36). 9. Sampdoria Genua 25/36 (41:32). 10. Fiorentina 24/35 (37:26). 11. Sassuolo 25/31 (35:40). 12. Parma 24/29 (25:33). 13. Genoa 25/29 (32:41). 14. Cagliari 25/24 (21:36). 15. SPAL Ferrara 25/23 (22:37). 16. Udinese 24/22 (19:31). 17. Empoli 25/21 (30:48). 18. Bologna 25/18 (19:38). 19. Frosinone 25/16 (19:49). 20. Chievo Verona 25/10 (19:48).

(SDA)