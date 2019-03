K.I.Z. zeigen ihr Frauenkonzert-Aftermovie

Provokation ist ihr zweiter Vorname: Die Rapgang K.I.Z. setzt sich seit Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art ein. Spätestens nach dem Feature mit Henning May (Annenmaykantereit), in dem sie sich den Weltuntergang herbeiwünschen, sind K.I.Z. auch ausserhalb der Rap-Szene bekannt. Bei dem #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz waren die Rapper ebenfalls vor Ort und sorgten mit ihren harten Texten für Schlagzeilen. Auch Kritik der eigenen Fans scheuen die Berliner Rapper nicht.

Frauentournee als Antwort auf #metoo-Bewegung

Im vergangenen Jahr tourten die drei Rapper ausschliesslich für Frauen. Grund dafür ist laut K.I.Z., dass «einige andere Männer im Showgeschäft im letzten Jahr ihre gierigen Schmutzfinger nicht bei sich behalten konnten und die Ladys deswegen etwas verstimmt sind». Damit spielen sie auf Harvey Weinstein und die #metoo-Bewegung an. Als Frauen verkleidet, tourten die Rapper und ihre Entourage durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

K.I.Z. organisiert Frauenkonzert bereits seit acht Jahren

Das Konzept «Frauenkonzert» besteht schon seit acht Jahren. Am Weltfrauentag veranstaltet K.I.Z. jährlich ein Konzert, anfangs als Dankeschön an die Frauen. Männer dürfen, wenn überhaupt, nur als Frauen verkleidet teilnehmen. Bei der Frauentournee war Männern den Besuch der Konzerte dann komplett untersagt, was bei einigen Fans Unmut auslöste. In ihrer Instagramstory antworteten die Rapper auf einen Männerfeindlichkeitsvorwurf trocken und sarkastisch wie man sie kennt: «Wir haben nichts gegen Männer, aber die sollen da bleiben, wo sie herkommen.»

Nun hat K.I.Z. ein Aftermovie von ihrem vorläufig letzten Konzert, das ausschliesslich für Frauen war, veröffentlicht:

Die Jungs beweisen damit nicht nur politische Sensibilität, sie sehen dabei auch noch verdammt gut aus. Nicht als Frauen verkleidet, aber mit altbewährten Songs ausgestattet, werden K.I.Z. dieses Jahr auch die Sitterbühne am OpenAir St.Gallen unsicher machen.

(nm)