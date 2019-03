Kabarett-Duo Knuth und Tucek erhalten Schweizer Kleinkunstpreis

Nicole Knuth, links, und Olga Tucek, rechts, touren seit 2004 als Kabarett-Duo Knuth und Tucek durch den deutschsprachigen Raum. Jetzt werden sie dafür mit dem Schweizer Kleinkunstpreis 2019 geehrt. (Archivbild) © KEYSTONE/KNUTH & TUCEK/CHRISTOPH HOIGNE

Das Zürcher Kabarett-Duo Knuth und Tucek gewinnt den Schweizer Kleinkunstpreis 2019. Nicole Knuth und Olga Tucek werden den Preis am 11. April an der Eröffnungsgala der 60. Schweizer Künstlerbörse in Thun entgegennehmen.