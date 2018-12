Kältester Morgen in der Schweiz seit Februar 2018

-36,5 Grad kalt war es am Mittwochmorgen auf der Glattalp zuhinterst im Muotathal SZ. (Archiv) © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

In der Nacht auf Mittwoch sind die Temperaturen in der Schweiz erstmals in diesem Winter so richtig in den Keller gerasselt. Auf der Glattalp im Muotathal SZ wurden sibirische -36,5 Grad gemessen. Auch im Flachland lagen die Temperaturen deutlich im Minusbereich.