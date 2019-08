Kafi Lutz und Sägemehl zum Zmorgä

Die Sonne scheint beinahe senkrecht auf die drei hellbraunen Kreise aus Sägemehl. Die Besucher haben ihre Softgel-Jacken ausgezogen und ein Meer aus hellblauen Edelweiss-Hemden mit «Tächli-Chäppli» ist zu sehen. Die meisten haben mittlerweile den Becher Kafi Lutz gegen ein kaltes Bier eingetauscht und in den dunkeln Sonnenbrillen spiegeln sich die «Bösen».

Giger vorne, Orlik out

Auf der Schwägalp sind viele Schwinger, die in zwei Wochen auch am Eidgenössischen Schwingfest antreten. Gross ist der Applaus vor allem für die Ostschweizer Vertreter. Beim Thurgauer Samuel Giger sind die Rufe aus dem Publikum jeweils etwas lauter als bei vielen anderen Teilnehmern. Er ist es auch, der nach dem dritten Gang zur Mittagspause die Tabelle anführt.

Für den Bündner Armon Orlik ist der Schwinget bereits vor dem zweiten Gang vorbei. Der derzeit beste Schwinger der Schweiz verletzt sich beim Aufwärmen am Rücken. Für das Eidgenössische Schwingfest kann Orlik aber Entwarnung geben, seine Teilnahme sollte nicht in Gefahr sein. Der Toggenburger Nöldi Forrer ist gar nicht erst angetreten. Er verkündete am Sonntagmorgen, dass er auf das Schwingen auf der Schwägalp verzichte.

«Komme direkt vom Polterabend»

Was auf dem Sägemehl passiert, wird vom den Besuchern interessiert verfolgt. Mehr als ein Gast hat einen Feldstecher in der Hand und für die Plätze ausserhalb des Stadions am Hang sind einige sehr früh aufgestanden. «Ich war gerade an einem Polterabend und habe den Bus morgens um 5 Uhr in Nesslau gesehen», sagt ein Besucher. Deshalb sei er eingestiegen. Früh aufstehen lohne sich, erzählt eine andere Frau: «Ich komme jedes Jahr schon um 6 Uhr hierher. Dann gibt es zuerst einen Kafi Lutz, später steigen wir auf Weisswein um».

«Priiis»

«Es ist einfach wunderschön auf der Schwägalp», erzählt ein älterer Herr mit Stumpen im Mund und Edelweiss-«Chäppli» auf dem Kopf. «Die Atmosphäre ist unglaublich», der Mann prostet seinen Kumpels zu und nimmt einen Schluck aus dem kleinen Plastikbecher. Von weiter hinten ist ein «Priiis» zu hören und eine Gruppe junger Männer führt die mit braunem Pulver versehenen Handrücken zur Nase.

Hinter ihnen sitzen mehrere Zürcher, sie haben einen Sack Brot, Fleisch und Käse mitgenommen und machen sich ihre eigenen «Znüniplättli», sie haben es sich mit Campingstühlen bequem gemacht. Fleisch und Käse, Bier und Wein sind die beliebtesten Gegenstände, die die Schwingfans mit im Rucksack dabei haben. Obwohl es Sonntag ist, haben die meisten den ersten Schluck Wein oder den Kaffee mit Schuss schon früh am Morgen eingenommen.

«Habe mich schon hingelegt»

«Das gehört dazu», sagt eine junge Frau lachend. Für einige war es vermutlich ein Schnaps zu viel. Bereits um 10 Uhr liegen die ersten Leute schnarchend unter den Bänken. «Ich habe mich bereits für eine Stunde hingelegt», sagt ein Mann mit Champagner-Flasche in der Hand. Dies sei auch nötig gewesen, da er vergangene Nacht nicht geschlafen habe. Viele sind aber auch mit den Familien und ganz ohne Alkohol angereist und geniessen nüchtern das schöne Wetter auf der Schwägalp.

Bis zum Schlussgang müssen die Gäste noch etwas Ausdauer beweisen. Der Schlussgang ist um 17 Uhr. Zur Mittagspause leert sich das Stadion, die Schwingarena sieht aus wie eine grosse Bratpfanne mit den drei Sägemehlkreisen als Spiegeleier. Die Schwinger ruhen sich derzeit im Schatten aus, richten ihre Edelweisshemden oder versorgen Schürfungen, die sie sich am Morgen zugezogen haben.

(abl)