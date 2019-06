Kajakfahrer im Rhein ertrunken

Ein tödlicher Sportunfall hat sich am Sonntagnachmittag in Platta ereignet. Ein 55-jähriger Deutscher ist mit seinem Kollegen in Fuorns in den Rhein gestiegen. Beide Männer waren mit einem eigenen Kajak unterwegs.

Bis zur Örtlichkeit Pardé ging alles gut. Dort wartete der Kollege des Deutschen in einem Kehrwasser auf sein Kumpel, doch dieser traf nicht ein. Der Kollege kletterte also über die Felsstufen zurück und fand den 55-Jährigen regungslos und ohne Kajak im Fluss treibend.

Trotz sofortiger Reanimation durch den Kollegen, eine dazugefahrene Kajak-Gruppe und den Regaarzt verstarb der Deutsche vor Ort.

(Kapo GR/red.)