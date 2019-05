Die Polizei in Los Angeles hat am Mittwoch (Ortszeit) ein Mega-Waffenlager ausgehoben. © KEYSTONE/AP KCBS/KCAL-TV/KCBC/KCAL

In einer Villa in einem luxuriösem Wohnviertel von Los Angeles hat die Polizei ein Waffenarsenal mit mehr als 1000 Gewehren und einer grösseren Menge Munition entdeckt. Dies berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit).«Das ist ein grosses Versteck», sagte ein Polizeisprecher dem Sender KTLA.